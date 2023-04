Comparte

El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, se refirió a la próxima elección de Consejeros Constitucionales que se desarrollará el domingo 7 de mayo.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, Mirosevic declaró: "Espero que haya una mayoría que confíe de buena fe en que Chile necesita una nueva Constitución. Eso es más que una posición de gobierno, en la oposición hay gente que quiere que Chile tenga una nueva Constitución. Espero que el pueblo tenga la sabiduría para entender que no necesitamos otro proyecto fracasado".

"Parte del error del proceso anterior es que no se conversó con el que pensaba distinto. Eso no hay que repetirlo hoy. Sin ninguna duda entre el oficialismo y la oposición tiene que haber un diálogo. La Constitución es un acuerdo mínimo de los valores comunes y las estructuras de la distribución de un poder común", agregó el diputado.

Finalmente, afirmó: "Si la ciudadanía elige un sector que no cree en el proceso, van a ir esos señores ahí a recibir un sueldo para boicotear el proceso. Eso no tiene sentido. Ojalá una mayoría de izquierda, centro y derecha tenga la capacidad de dialogar y llegar a un acuerdo. Sectores que no quieren dialogar y estar en el proceso de buena fe no van a ayudar".