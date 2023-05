Comparte

El secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, envió una carta a los militantes del partido que llama a elecciones internas para el 19 de agosto, luego de la derrota electoral que sufrió la colectividad, eligiendo solo cuatro candidatos de 50.

En ese contexto, Francisco "Pancho" Orrego declaró en "Nuevas Voces" estar disponible para dirigir RN y suceder al directivas de Francisco Chahuán.

"Nos fue mal", reconoció el abogado. Agregó que "hay que asumir las derrotas y hay que asumir cuando uno está un poquito desconectado, entonces hay que volver a conectarse".

En ese sentido, destacó que él siempre ha defendido a la tienda política y "es un partido que se tiene que situar en vereda que le corresponde, que es la vereda de la derecha, con las distintas almas que componen Renovación Nacional".

Por eso, sostuvo que "yo soy facho, soy de derecha y cuando me conecto con los militantes de mi partido, desde Arica a Punta Arenas y converso con ese militante histórico que lleva 30 años militando, me dice ‘Pancho, yo quiero una dirigencia que represente ese ideario político, de lo que construimos como partido, de lo que era nuestra casa histórica".

Añadió que "es el momento preciso para que RN haga ese análisis interno y se replantee cuál es la conducción y el camino político que quiere seguir a los próximo 30 años, porque yo no estoy dispuesto a que mi partido (…) pase por el mismo ciclo de descomposición que está viviendo la DC".

Fue en ese momento, que Orrego pidió que "no abandonemos la casa que es RN y que no abandonemos el proyecto histórico que es RN".

Asimismo, solicitó que "no podemos seguir en una indefinición constante porque somos un partido de derecha" y "creo que me he conectado con ese militante que quiere con una conducción orgullosamente de derecha".

"Si eso va de la mano con tener con encabezar a futuro una renovación en la dirigencia de mi partido, lo voy a hacer, porque creo que el compromiso que uno tiene con la defensa de nuestras ideas no es para simplemente estar en los medios de comunicación. A mí me gusta la política y me gusta la política partidaria y me gusta mi partido. Y quiero dar el siguiente paso que, lógicamente, es intentar conducirlo", planteó.