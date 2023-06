Comparte

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió este domingo a la Reforma Tributaria que ha impulsado el Ejecutivo, anunciando que «si las cosas no van bien» en su tramitación en el Congreso buscarán «otros caminos».

«El Presidente habló de muchos avances que se hicieron sin Reforma Tributaria en este año y tres meses de Gobierno, Copago Cero, la reducción de listas de espera en el caso de cirugías -por ejemplo- todo lo que hemos hecho en seguridad», partió diciendo la autoridad en Estado Nacional.

«Además agregó anuncios que no dependen de la Reforma Tributaria y compromisos que no dependen de la Reforma Tributaria, y otros que sin lugar a dudas van a depender de una Reforma Tributaria porque son importantes recursos», agregó.

Ene se contexto, la ministra mencionó que «la PGU implica un poco más de un punto del Producto Interno Bruto, eso no se financia con esta Ley de Presupuesto, va a requerir ingresos adicionales al futuro».

«Hay varios compromisos que vamos a cumplir sí o sí, yo no me pondría en un escenaro pesimista, porque si las cosas no van bien, vamos a buscar distintos caminos y ver que hacemos con lo que hay, pero no va a cumplir la expectativa ciudadana», advirtió.

«Ahí sí que sería sacar el conejo del sombrero, o sea, no podemos hacer magia y cuando hablamos de responsabilidad fiscal frente a necesidades crecientes de la población y que requieren un gasto permanente, como las pensiones, como la salud. Requerimos ingresos nuevos permanentes, no hay otra receta, a menos que acudamos al mayor endeudamiento, pero eso igual se tiene que pagar», cerró.