El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió este lunes a la acusación constitucional presentada en su contra, iniciativa que ha sido impulsad desde la oposición.

«No me puedo referir a un texto que no conozco. Una vez que lo conozca, me imagino vamos a trabajar junto a los equipos en la respuestas correspondientes», declaró la autoridad.

«No obstante, también la directora de Junaeb está trabajando en una respuesta más inmediata si es que efectivamente es convocada por la prensa a preguntarle sobre este asunto», añadió.

Por otro lado, el ministro abordó los avances de la Estrategia nacional de Educación, uno de los temas a tocarse en la acusación constitucional.

«Son dos exigencias distintas de la ley. Una tiene que ver con la Estrategia Nacional de Educación Pública, cuya responsabilidad es del director de Educación Pública, que se va a hacer todos los años», declaró.

«Otra es la obligación que nosotros mismos acordamos, junto a parlamentarios y parlamentarias, de dar cuenta de la implementación del plan de reactivación, que eso se hace trimestralmente pero a través de un informe», añadió.

«Ambos están asociados a una calendarización y se ha respondido en la fecha que corresponde«, sentenció Dávila.