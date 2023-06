Comparte

Acercar la presencia estatal a las personas fue el objetivo de la Feria de Servicios Públicos que este martes encabezaron en Pudahuel el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara; la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo; la delegada presidencial RM, Constanza Martínez; y el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo.

Esta instancia se enmarcó en el Plan Estado Presente, programa coordinado por la SPD y del que forman parte 15 subsecretarías y servicios con presencia en 122 comunas del país.

En esta Feria de Servicios Públicos, que tuvo lugar en las inmediaciones del Parque Santiago Amengual de la comuna, participaron instituciones como BancoEstado, Sercotec, Serviu, Mejor Niñez, Carabineros de Chile, Registro Civil, Chile Atiende y Seremi de Salud, entre otras. Por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en tanto, estuvo presente el Programa de Apoyo a Víctimas y el canal de denuncia anónima de delitos, Denuncia Seguro.

El subsecretario Vergara destacó que el Gobierno se ha comprometido a entregar más apoyo a los municipios, a través de diferentes iniciativas, como Estado Presente y el nuevo Sistema Nacional de Seguridad Municipal.

«Categorizamos a las comunas en base a la necesidad que tienen de que el Estado se haga presente y ese Estado se hace presente. Nuestros Carabineros y nuestra Policía de Investigaciones son fundamentales, pero también tomamos la decisión de agilizar e incrementar la coordinación de las diferentes instituciones del Estado con otras subsecretarías y ministerios, para hacerlo presente en los barrios», subrayó.

Asimismo, la autoridad explicó que actualmente se trabaja en una reforma a la Ley Orgánica de Municipalidades para reforzar el rol de los inspectores municipales y que se está trabajando en recuperar los espacios públicos para la comunidad.

«El Presidente Boric nos ha pedido que el Estado se haga presente con igualdad, redistribuyendo los carabineros, fortaleciendo las instituciones, avanzando hacia estrategias que antes no existían, pero que tenemos que ejecutarlas y aplicarlas con mucha frontalidad y fuerza. Y esto es lo que tenemos que replicar en todos los rincones para que no exista excusa ni razón para que el Estado no esté cerca de sus personas», reiteró.

En la misma línea, la ministra Vallejo manifestó que el rol de Estado es cuidar y proteger a las personas, pero también recoger las experiencias de la comunidad y de las autoridades locales. «Así se hace mejor política pública, porque así perseguimos de mejor forma el delito. Cuando coordinamos a las instituciones del Estado, cuando nos coordinamos con la comunidad, cuando nos coordinamos con los alcaldes y alcaldesas sin importar su color político, cuando nos coordinamos con la comunidad, también prevenimos de mejor forma los delitos», dijo.

A su vez, la delegada Martínez resaltó la necesidad de dar más seguridad a las personas de manera integral. «Este es un Gobierno que quiere hablar con la ciudadanía, que quiere escuchar lo que necesitan y también que establece sus prioridades en función de lo que la ciudadanía nos está demandando. En eso, la seguridad, sin duda, es la principal prioridad», planteó.

Finalmente, el alcalde Ítalo Bravo destacó el trabajo que se ha realizado desde el Ejecutivo para apoyar la seguridad de los municipios, a través de diferentes programas para el financiamiento de proyectos locales.

«Hay políticas de este Gobierno que nos parece están en la dirección correcta. Hemos lanzado una muy buena noticia en las últimas semanas que dice relación con recursos frescos para construir barrios más seguros, para recuperar barrios y poblaciones. Hay acciones concretas respecto a marcar la presencia del Estado en las comunidades, cosa que también nos parece importante», concluyó.