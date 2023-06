Comparte

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, informó que se retiraron cerca de 700 toneladas de basura y escombros que están bajo el puente Mapocho en la Ruta 68, indicando que «han sido ya varios episodios de verdaderos aluviones de basura, por lo que han estado las máquinas trabajando en el despeje en forma continua”.

Al respecto el diputado PS y miembro de la Comisión de Medioambiente de la Cámara Baja, Daniel Melo, dijo que «la situación de las zonas centro sur con las inundaciones es completamente dramática. Este año presentamos junto al parlamentario Daniel Manouchehri, un proyecto de ley para sancionar la formación de micro basurales (boletín 15815-07) el que se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, el cual ya realizó las audiencias y se encuentra a la espera de indicaciones, por lo que le pido al Gobierno que le coloque suma urgencia a esta iniciativa, que busca elevar las multas, mejorar la fiscalización y perseguir a los responsables incluso con penas de cárcel».

Asimismo, agregó que «no tenemos porque lamentar más ver como nuestros ríos, y calles, son contaminados, incluso con refrigeradores que fueron lanzados al agua y que ahora han contribuido a la triste situación de las inundaciones», haciendo referencia a lo ocurrido en el desborde del canal Santa Marta en Maipú.

Recordemos que a través de Twitter, el Gobernador Claudio Orrego indicó que es «vergonzosa la imagen del Mapocho. No hay mantención suficiente si la gente no toma conciencia que los canales y ríos no son lugares para botar basura o electrodomésticos. Protegernos y cuidarnos entre tod@s es una tarea colectiva”.