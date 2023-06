Comparte

Este jueves la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se refirió a la tramitación de la reforma de pensiones en el Congreso, emplazando a la oposición para que deje de dilatar la iniciativa.

«Hemos estado conversando harto. Quiero valorar la vocación de diálogo que se ha manifestado de parte de la oposición en estas últimas semanas. Creo que todos tenemos la necesidad clara de que hay que subir las pensiones», declaró en Meganoticias Alerta.

«Lo que sí, es que en los tiempos no hemos logrado ponernos de acuerdo. En eso quiero ser bien clara con la ciudadanía. Cuando el proyecto se ingresó hace ocho meses, la oposición pidió que se escuchara a distintos expertos. Se escucharon a 40 expertos, se votó en general en enero y la oposición votó en contra, diciendo que le faltaba tiempo para conversar», añadió.

En ese contexto, la ministra declaró que durante marzo «se constituyó una mesa de expertos y la oposición no se sumó, porque no les gustó la mesa. Han pasado ocho meses y todavía no recibimos su propuesta, eso es lo que pasa. Recibimos una lista de deseos, un listado de temas, pero no una propuesta, entonces nosotros tenemos que avanzar, porque la ciudadanía nos está esperando».

«Nuestro llamado, más que la vocación de diálogo que debo decir que se ha manifestado, es a que nos pongamos de acuerdo, porque o si no, la sensación que queda es que para la oposición nunca es tiempo para el acuerdo. ¿Cuánto tiempo más requieren?», sentenció Jara.

«La gente está esperando hace tantos años, sería tan bueno que pudiéramos tener un acuerdo en la fecha«, cerró.