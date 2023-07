Comparte

La diputada Catalina Pérez se refirió al caso Democracia Viva, asegurando que “nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por esta fundación para obtener recursos del Estado” y se retractó de sus primeras declaraciones: “es indudable que esto tiene una dimensión de interés público”.



Por medio de un comunicado difundido a través de un video, Pérez indicó que, en su rol de diputada, “jamás he faltado a la probidad, nunca he ocupado mi cargo para favorecer a nadie, no he infringido norma alguna ni he tenido conducta que traicionen mis principios”.



A su vez, reconoció como un error el tildar el caso como “solo un problema entre dos hombres adultos”, ya que “es indudable que esto tiene una dimensión de interés público”, ante su relación con el creador de la fundación y pareja de la parlamentaria, Daniel Andrade.



“Conozco la Fundación Democracia Viva y nunca formé parte de ella”, eso sí, aclaró que “di algunas charlas, como lo he hecho con muchas organizaciones, lo hice siempre ad honorem”.



“Quiero reiterar: nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por esta y ninguna fundación o persona para obtener recursos del Estado. Jamás he recibido un peso ni me he beneficiado de ninguna manera”, enfatizó la diputada.



“Cuando tomé conocimiento de los convenios con el Ministerio de Vivienda no ponderé correctamente el impacto para el país y el daño que iba a causar para el Gobierno del Presidente Boric”, agregó.