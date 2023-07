Comparte

Este viernes el senador Juan Luis Castro (PS), presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables en la investigación de oficio que inició la Fiscalía regional de O’Higgins por un convenio suscrito entre Arquiduc y el Ministerio de Vivienda en 2021.

«Presenté una querella enpor el caso Arquiduc, quienes el 2021 recibieron fondos del Minvu, no ejecutaron el 100% de las obras, no tenían las competencias y sus directivos eran parte del Serviu. No se puede engañar la fe pública con conexiones en el Estado», declaró el parlamentario.

En la misma línea el senador declaró que en esta nueva arista “data del 2021, en época del expresidente Piñera, la fundación Arquiduc, con giro educacional, tenía como secretario general de su institución a un funcionario que a la vez era el jefe de gabinete del director del Serviu de la época».

«Suscriben un convenio de transferencias para instalar luminarias y apoyo a campamentos periféricos de la comuna de Rancagua y de otras comunas de la zona”, señaló.

Según el senador, los trabajos debían haber finalizado hace un años, sin embargo, solo se realizó el 40% de estos, «“el Serviu pedirá el reintegro del 60% restante. Pero hay más transferencias y convenios que se están investigando desde el Serviu”.

«Aquí existía un vínculo político de militantes de Renovación Nacional y Evópoli que tenían roles al interior del Estado, en el Serviu, y a la vez dentro del directorio de la misma fundación, cumpliendo funciones duales, teniendo contrato en el Serviu y en dicha fundación”, añadió.

“No todo está focalizado en el actual gobierno, aquí hay problemas estructurales que traspasan la actual administración y que, como se comprueba en O’Higgins, ya venían de antes y ahora se han logrado detectar y no sabemos cuántos más en otras regiones estén en la misma condición”, declaró.

“Con esa fuerza hemos decidido querellarnos contra todos quienes resulten responsables por estas acciones que buscan defraudar al fisco y, de algún modo, engañar la fe pública a partir de conexiones políticas dentro del Estado, buscando el beneficio sin tener giro, para hacer trabajos que nunca supieron hacer», destacó.

«Esto es un problema más estructural y está quedando en evidencia con el caso de O’Higgins y la Fiscalía tiene la palabra para llegar hasta el final con los hechos denunciados”, cerró.