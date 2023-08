Comparte

El senador del Democracia Cristiana, Iván Flores, conversó en La Mañana de Agricultura sobre la solicitud aprobada en la Cámara para rendir homenaje al Presidente Salvador Allende.

«Nosotros nunca hemos sido ambiguos, siempre sido claros respecto al privilegio a la democracia, al orden público, al respeto constitucional y a la institucionalidad. ¿Un homenaje a Salvador Allende?, bueno si cada uno está en absoluta libertad y cada uno podrá hacer el homenaje a quien desee, excepto a aquellas personas que han causado un dolor universal como fue Pinochet», señaló.

«Pero un homenaje a Allende, que también inició transformaciones, pero que de pronto su propia personalidad y postura le impidieron ver lo que estaba pasando en su entorno, que generaron un caos en Chile, la verdad es que fue un Gobierno extremadamente complicado», sostuvo el senador.

«Hay gente que quiere olvidarlo todo, hay otros que creemos que la historia es parte de lo que debemos conservar vivo en nuestra memoria, para no cometer los mismos errores. Se cometieron muchos y de distintos lados políticos, aquí se vio de todo, nadie tiene la verdad completa de lo que ocurrió, hubo culpas por acción y por omisión», advirtió Flores.

«La memoria es una cuestión importante para no volver a cometer errores, yo espero que la juventud de este Gobierno no haya que algunas acciones como la de los fraudes que están empezando a aparecer, junto con las transferencias a fundaciones, no signifique que se olviden del desorden que en algún momento también hubo en esa épica», agregó.

«Todo lo que ha estado pasando, de un lado y de otro, en términos de la conmemoración de los 50 años, lo que más ha hecho es reabrir viejas heridas, pero yo no digo ‘olvidar’. Por ningún motivo, lo que digo es que transitemos maduramente hacia un país que permita seguir buscando y ver como vamos actuando para que esas heridas vayan cerrando», sostuvo el senador.