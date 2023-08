Comparte

Las diputadas RN Camila Flores, Catalina del Real y Carla Morales anunciaron que presentarán un proyecto de ley que establezca la obligatoriedad para las autoridades de asistir al curso sobre probidad y transparencia dictado por la Contraloría General de la República; luego que, en medio del caso convenios, el órgano contralor diera a conocer que no todas las autoridades del Gobierno asistieron a la capacitación.

Sobre la propuesta, la diputada Morales explicó que “necesitamos elevar los estándares de probidad y transparencia en las instituciones del Estado, por lo mismo estamos planteando que se modifique la normativa para que los ministros y funcionarios públicos realicen periódicamente estas capacitaciones y no tengan ninguna excusa para no asumir responsabilidades cuando surjan irregularidades en sus carteras.”

Por su parte, Del Real, expresó que “es fundamental que las nuevas autoridades que llegan al gabinete, sobre todo para los más jóvenes y sin experiencia en política, que realicen las capacitaciones de administración pública y probidad que imparte Contraloría, para que en un futuro cuando ocurran situaciones similares en sus ministerios no aleguen desconocimiento o falta de información.”

En tanto, Flores, enfatizó en que “no queremos que nunca más un ministro o alto funcionario del Estado vuelva a usar la excusa de la “falta de conocimiento” para no denunciar el mal uso de recursos públicos en sus ministerios. Lo mínimo es que estos cursos impartidos por Contraloría sean obligatorios y quienes no los hagan se expongan a sanciones.”