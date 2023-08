Comparte

La directiva de Amarillos por Chile eligió por unanimidad al diputado Andrés Jouannet como nuevo presidente del partido, luego que Sergio Micco renunciara al cargo.

«Estos días he constatado que ya no cuento con la confianza de muchos dirigentes del partido, quienes me pidieron que asumiera esta desafiante y hermosa tarea», señaló el extimonel en una carta, según consignó El Mercurio.

Junto a Micco, la semana pasada también renunció Sergio Solís, quien actuaba como Secretario General.

«Aún cuando ha sido una situación difícil para nuestro naciente partido, valoramos la actitud tanto de Sergio Micco como de Sergio Solís, quienes prefirieron dar un paso al costado por el bien del partido», indicó el partido a través de un comunicado.

Agregaron que «el nacimiento es un proceso complejo, lleno de temores. No esperábamos que fuera diferente en Amarillos por Chile, en especial cuando aquí convergen tantas miradas y tantos sentires diferentes. Pero lo que tenemos claro es que nuestro compromiso es con Chile, su democracia, su gente y con las reformas que el país se merece».