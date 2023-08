Comparte

Tras el anuncio del gobierno de vetar la Ley de Usurpaciones aprobada en el Congreso este miércoles, los diputados de la UDI Flor Weisse y Henry Leal criticaron la decisión del Ejecutivo e indicaron que «no existe explicación lógica para que se insista en trabar la promulgación de esta iniciativa».

«Nos parece que el Presidente Boric veta esta ley aprobada de forma mayoritaria en la Cámara y en el Senado, porque de lo contrario, el PC y el FA le pedirán la renuncia de la ministra Carolina Tohá, y eso significaría el desfonde definitivo del gobierno«, subrayaron los parlamentarios.

Weisse y Leal recordaron que «los únicos que votaron en contra de todo el proyecto fueron los dipuados del FA y el PC, y ante esta señal de fuerza, la ministra Tohá decide vetar esta iniciativa para evitar que no le pidan la renuncia los sectores más extremos de este gobierno«.

«Nos parece increíble», insistieron los legisladores gremialistas, «que el PC y el FA estornudan y al gobierno le da pulmonía, por lo que deben actuar como ellos quieran, sin importar las votaciones mayoritarias en el Parlamento».

Asimismo, los diputados de la UDI afirmaron que «este gobierno se está desfondando, no hay dirección y el Prsidente Boric no ejerce su liderazgo o definitivamente no lo tiene».

«Boric es un gran orador, pero no influye en su conglomerado político, no ejerce su rol de Jefe de Gobierno, ni menos de Estado. Si llegase a vetar la Ley de Usurpaciones, será la prueba irrefutable de que este gobierno vive en una confusión endémica que vamos a sufrir todos los chilenos», cerraron Weisse y Leal.