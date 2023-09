Comparte

El líder de Republicanos y ex candidato presidencial, José Antonio Kast, hizo un llamado a sus partidarios a decir “lo estoy pensando, si puede decir ‘apruebo’, dígalo”, en caso de ser encuestados sobre su preferencia respecto al plebiscito de salida de la nueva Constitución.

De acuerdo con la última encuesta Cadem, el 56% de la ciudadanía se inclina por votar En contra en el plebiscito de diciembre. En la otra vereda, solo el 24% votaría a favor de la propuesta que elabora el Consejo Constitucional.

El órgano constituyente está integrado con mayoría del Partido Republicano, partido fundado por el excandidato y un posible resultado adverso de la propuesta se traduciría en un rotundo fracaso para sus aspiraciones políticas.

Precisamente por ello hizo el llamado a sus partidarios a decir, en caso de ser encuestados, que “lo estoy pensando”, para ayudar “a subir en algo”.

“Cuando a alguien lo llamen de la encuesta digan ‘lo estoy pensando’. Si pueden decir ‘Apruebo’, díganlo, pero ayúdennos a subir en algo”. Según Kast, los ‘políticos tradicionales’ “ven el 70 – 30 y dicen: ‘yo ni a cañones me llevo con el Apruebo o el A favor, no me voy a quemar’”, indicó.

Kast apunta, con esta estrategia a dar vuelta el resultado: “Tenemos que revertir esas encuestas de a poquitito para que suba el ánimo a los políticos que miran las encuestas”.