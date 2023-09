Comparte

El exministro de Economía, Carlos Ominami, declaró en Chile Público de Agricultura que en su momento condenó el asesinato del senador Jaime Guzmán y que en su opinión validaría que el pueblo cubano «tome las armas» contra el actual régimen.

En ese sentido, quien formara parte del MIR entre 1968 y 1975, señaló que si bien «es posible una rebelión en dictadura», si le parece que «son muy distintas las cosas que pueden ocurrir en democracia respecto de las que pueden ocurrir en dictadura».

«La dictadura impone sus reglas, son completamente distintas», afirmó el exsenador.

«Lo que a mi no me parece, no solo dede el punto de vista político, sino que desde el punto de vista ético, es cualquier intento de violentar las instituciones en democracia», destacó.

«Yo fui muy critico del asesinato de Jaime Guzmán, fue algo que no tenía ninguna justificación, yo fui a la misa de Jaime Guzmán, lo pasé pésimo pero me pareció que era un gesto que teníamos que hacer para manifestar nuestra indignación ética frente al asesinato de un senador», agregó.

En ese sentido, el conductor del espacio, Jorge Pomar, consultó a Ominami «si la rebelión en dictadura es posible, ¿validarías entonces que el pueblo cubano tome las armas en contra del régimen?», ante lo cual el exministro declaró que «si, tengo que ser consistente».

«Si estoy diciendo que el derecho a la rebelión existe en una dictadura, entonces estoy de acuerdo, yo creo que si. Que es lo que puede ocurrir con eso, ahí no tengo idea», cerró.