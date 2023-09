Comparte

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió al caso convenios, comparándolo con un “Caval para estos tiempos, porque a (la expresidenta) Michelle (Bachelet) le golpeó mucho Caval”, ocurrido durante su segundo mandato.

Montes señaló en entrevista con La Tercera no sentirse un “sobreviviente” dentro del gabinete, “porque la verdad es que mi vínculo con el caso, siendo bien objetivo, es que soy ministro y tengo que ver las orientaciones políticas de un programa, lo operativo no era mi responsabilidad”.

“Siempre pensé que no correspondía mi renuncia, sé que hubo presión política, pero desde el comienzo dije que no iba a renunciar, porque no correspondía en esas condiciones. Además, nosotros reaccionamos inmediatamente. No hubo ningún intento de que no se supiera. Nadie intentó que no se supiera”, reflexionó el secretario de Estado.

El titular del Minvu agregó su dolencia “que ocurrieran estos hechos, tanto los hechos propiamente de corrupción, como los hechos de torpeza e ineficiencia básica”. Porque “esto es plata de campamentos. No es plata de otros programas, aquí es plata directamente de las personas que están en peores condiciones en la sociedad”.

“Esto es una operación típica de corrupción, aprovechar un espacio para tratar de armar un poder político”, enfatizó.

Al ministro se le consultó sobre la posición en la que queda el Frente Amplio tras darse a conocer el caso, a lo cual replicó la que imagen “puede quedar muy debilitada. Ha habido un intento de dañar a una generación, con un Caval para estos tiempos, porque a Michelle (Bachelet) le golpeó mucho Caval”.

Además, confesó que el Presidente Boric también quedó afectado, principalmente con el intento de la oposición de vincular al exministro Giorgio Jackson dentro del caso. Al mandatario “le dolió, le sorprendió, pero después, con la avalancha de desacreditación a Jackson, eso sí que lo afectó harto”.