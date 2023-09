Comparte

Este martes el jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum se refirió al plebiscito y a la votación del texto preparado por el Consejo Constitucional.

“Eso es lo más parecido a la cocina que hemos visto, porque aquí lo que tenemos que escuchar es la voluntad popular. Si la gente rechaza este texto, simplemente se acabó el proceso constitucional, como nosotros mismos lo hemos votado, lo hemos determinado aquí en el Congreso”, señaló.

“Es lo que la gente ha pedido, entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo hasta el último momento de que este proyecto nuevo se apruebe con una Constitución que no sea partizana, ni que sea propia más bien de un programa de gobierno, sino que nos represente a todos», aseguró el diputado.

«Ese es el esfuerzo y tenemos que estar centrados en eso, y no dar por muerto el proceso actual, que todavía falta mucho para que podamos definir qué texto finalmente vamos a votar en diciembre”, afirmó el parlamentario.

De todas formas el diputado Sauerbaum dijo no ser partidario «de que sigamos el proceso constituyente si es que la gente sencillamente rechaza este texto, porque primero lo determinamos nosotros mismos aquí en el Congreso, votamos una norma que dice que el proceso constituyente se acaba si es que se rechaza finalmente en diciembre”.

«Los partidos políticos tienen un rol para mejorar el actual proceso constituyente y para que en diciembre haya un texto que nos represente a todos y ese es el esfuerzo que hay que hacer», sostvo.

«Estar planeando un plan C, yo creo que es faltarle el respeto a la ciudadanía también, porque no se van a pronunciar respecto de esto. Yo sencillamente creo que si el texto finalmente se rechaza, no podríamos seguir avanzando en un proceso constituyente que la gente no comparte”, sentenció.