El senador José Miguel Insulza se refirió al vuelo humanitario enviado a Israel para trasladar a los ciudadanos chilenos que se encuentran varados en el país en medio del conflicto armado con Hamás.

«El avión humanitario aterrizará en Tel Aviv, Israel. ¿Qué pasará con los chilenos que están en territorio palestino?», cuestionó el parlamentario.

Recordemos que el viaje tardará 23 horas y que desde Madrid se trasladarán al aeropuerto internacional de Ben-Gurión, en Israel. El vuelo no llegará a Palestina.

Insulza señaló que la situación de los rehenes es compeja: «No estoy muy seguro de que los vayan a dejar salir (de territorio palestino). Pero ciertamente podría ocurrir, pero me parece que va a ser difícil que puedan salir personas que están en algún territorio ocupado«

Finalmente, sobre el vuelo manifestó: «Es una medida buena. Siempre es bueno mandar ayuda humanitaria cuando hay muchas víctimas. No me parece malo, me parece muy bien. Nadie va a la guerra, vamos a prestar ayuda a muchas personas inocentes que han sido víctimas de esa guerra».