El senador del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, se refirió este martes a la entrega del informe final de la mesa técnica en el marco de la tramitación de la Ley Corta de Isapres.

«Lo que sea la ley corta, quiero ser enfático, reiterativo, jamás va a ser un perdonazo», señaló. Perdónenme, ni la oposición ni quienes somos partidarios del gobierno permitiríamos que hubiese un perdonazo frente al cobro excesivo a miles de chilenos que durante años se les cobró de más. Y en este país, cuando se cobra de más, hay que devolver», señaló.

«En este país, cuando existe selección adversa de riesgo porque hay declaración de salud y exceso en la prima gest, también se tiene que rebajar el precio del plan. Y eso es inalterable para los senadores de la Comisión de Salud», sentenció el senador.

«Por lo tanto, decimos enfáticamente que nadie diga que aquí se cambió la cifra, que este es otro mundo. Aquí hay simulaciones, sólo simulaciones que pretenden iluminar el debate sobre el principio de que se cumple lo que dijo la Suprema, que no hay perdonazo y que obviamente queremos que no haya colapso del sistema privado sanitario. No es vinculante».