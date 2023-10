Comparte

“A dejar de gobernar en piloto automático y resolver de forma inmediata la enorme crisis que atraviesa el sistema educativo en Atacama, tras 50 días de paralización, llamó la Senadora Carmen Gloria Aravena al Ejecutivo y al Ministerio de Educación.

Ya son casi dos meses en que miles de estudiantes de esa región no puede asistir a sus establecimientos educacionales, porque los docentes se mantienen movilizados para exigir mejoras en las condiciones laborales y de infraestructura para desempeñar sus labores, cuestionando de paso, la forma en que se ha dado el traspaso desde la educación municipal al Servicio Local de Educación Pública (SLEP), que en esa zona ha presentado múltiples inconvenientes.

La legisladora, que también es integrante de la Comisión de Educación, indicó que “existe una indolencia total por parte del gobierno y el Ministerio de Educación con lo que está ocurriendo en Atacama, ya que es inadmisible que se esté vulnerando el derecho a la educación de miles de estudiantes, que pierden tiempo valioso para su formación al no poder asistir a las aulas”.

Carmen Gloria Aravena remarca que esta crisis es especialmente grave, “considerando que los escolares ya habían tenido un impacto negativo debido a la pandemia que obligó a suspender las clases presenciales. En este caso, perder clases por casi dos meses, representa incluso un riesgo de que estos alumnos pierdan el año escolar, con el impacto negativo que eso significaría”.

“Desde el Ministerio de Educación han afirmado que están desplegados en terreno intentando resolver este problema, pero hasta ahora los resultados han sido infructuosos. Aquí debe haber una intervención mayor, y se deben redoblar los esfuerzos para solucionar esta situación y lograr que los profesores retomen las clases”, puntualiza la congresista republicana.

La Senadora Aravena afirma que los inconvenientes en el traspaso de la educación al SLEP de Atacama, no es un hecho aislado, ya que también hay problemas en otras regiones, “pero sin duda este es el más grave, porque no se está prestando un servicio fundamental a muchas familias, que no pueden enviar a sus hijos al colegio. Aquí el Ministerio de Educación debe mostrar liderazgo para superar esta crisis ante el enorme impacto que está provocando”, concluyó la parlamentaria.