El senador DC, Iván Flores, manifestó hoy su preocupación por la postura que adopte su partido y los partidos oficialistas, en torno al plebiscito de diciembre, instando a “no dilatar más decisiones que la ciudadanía espera; no hay nada peor que las ambigüedades y la ausencia de posturas claras frente a decisiones relevantes como la que vamos a enfrentar”.

Al respecto, señaló que “manifesté mi postura personal y política respecto de estar en contra de la propuesta, porque no hay nada peor en política que la ambigüedad o la incertidumbre o la falta de ubicación en el espectro político o en la fijación de las posturas. Y eso es lo que nos está pasando como partido. Yo entiendo al presidente Undurraga, cuando señala que el órgano principal de la institución es la Junta nacional y mientras tanto la Junta nacional no se convoque y no exprese su postura, menos lo deberían hacer voceros. Sin embargo, lo que hay que hacer entonces es apurarse a preguntarle a la opinión, a las y los camaradas a lo largo de todo Chile. Pero, creo que lo que está escrito en la propuesta de nueva Constitución, no se condice con el espíritu de lo que ha sido la Democracia Cristiana.”

“Cuando se dilatan las posturas, la ciudadanía lo que lee es que no hay convicción, y eso no es bueno para ninguna organización política. Lo que se piensa y lo que se cree hay que hacerlo cuando corresponde, no el día después. Porque en todo tipo de circunstancias, el día después, siempre es tarde y eso es lo que le está pasando a nuestro partido. La DC tiene que recuperar no solamente la templanza y la postura política, sino que además debe fijar una ruta que permita decirle con claridad la ciudadanía, qué busca la Democracia Cristiana y nosotros nunca vamos a estar alejado de lo que son las necesidades de las grandes mayorías postergadas, eso es impensable”.

Consultado por los partidos oficialistas, el senador DC señaló que “no pueden tener una postura distinta; no me cabe la menor duda que ningún partido político del oficialismo va a estar por aprobar el texto que está aquí se conoce, sería una inconsecuencia. Claramente, los dados efectivamente están echados. Creo que va a ser muy difícil que la opción a favor avance tanto como para lograr su objetivo, aun cuando ya sabemos que va a tener el peso del dinero y de la publicidad a su favor, sin ninguna duda. Pero la gente no es tonta, la gente sabe dónde le ha estado apretando el zapato en este Chile desigual y sabe cuáles son las tareas y sabe cuáles son los logros alcanzados hasta este momento en materia de Justicia social o de inclusión. “