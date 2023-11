Comparte

Este jueves el diputado José Miguel Castro (RN) se refirió a la exposición del Contralor Jorge Bermúdez ante la Comisión Especial Investigadora por el Caso Convenios, asegurando que se trata de «uno de los casos más graves de corrupción que han existido en Chile».

«Hoy día con los temas de gores y además enterándonos algo que es bastante complicado, sumamente grave y repetitivo en las distintas regiones del país. 15 regiones afectadas por este germen de la corrupción, 15 regiones afectadas con un caldo de cultivo para que se entregaran platas a diestra y siniestra», sostuvo.

«Si a eso le sumamos lo de los Gores estamos frente hoy en día a uno de los casos más graves de corrupción que han existido en Chile. Esperamos que no solamente la Contraloría ejerza, o como ejerció la Contraloría rápidamente sus atribuciones, sino que también sea la Fiscalía y efectivamente lleguemos a condenar la gente que efectivamente ha generado delitos producto de estas situaciones», añadió.

«Yo creo que efectivamente si uno ve que se repiten las mismas fundaciones, que se repiten los mismos casos, que estamos frente a los Seremis que han practicado las mismas ejecuciones, yo creo que sí se ha dado efectivamente un mecanismo para defraudar al fisco, un mecanismo que debería ser obviamente controlado por este gobierno sin grandes palabras y sin comunicados de prensa como nos hemos enterado el día de hoy diciendo vamos a mejorar las cosas«, declaró.

«Las cosas no se mejoran si no se cambian a los corruptos y eso es lo necesario. También necesitamos perseguir las responsabilidades tanto políticas como administrativas y esa gente debe salir de sus cargos y debe en el fondo hacerse una limpieza, un reseteo de todo el sistema siento yo», sentenció.

«Cualquier ministro, independiente haya delegado el poder de firma, él sigue siendo responsable de las acciones generadas por esta delegación y por lo tanto si esto pasó solamente en democracia viva en Antofagasta, yo hubiese pensado efectivamente se puede haber pasado, pero cuando vemos un continuo a través de 15 regiones del país obviamente yo creo que hay una responsabilidad política que él debe asumir y nosotros también como partido, como bancada vamos a tomar alguna consideración con respecto a eso.

«Desde quizás pedirle al presidente de la república que lo retire de su cargo hasta una acusación constitucional pasando por una interpelación es algo que vamos a analizarlo, recordemos una cosa que los informes recién el día de hoy, tachados los nombres, las personas involucradas, vamos a tener acceso a esto hemos visto cómo existe un continuo de los tipos de observaciones de la Contraloría pero específicamente hasta para ver el fondo y para ver la cantidad de millones defraudados vamos a tener que esperar hoy día en la tarde que aparezcan estos informes y también en los gores», adelantó.

«Es impresentable que a un Ministro de Estado se le pasen en 15 regiones, eso quiere decir que no ha tenido un buen manejo de parte de su personal y por supuesto que hay una responsabilidad política, o sea, no se le puede atribuir solamente a la responsabilidad política de la ex subsecretaria, si esto pasó en 15 regiones, bueno, hay 15 Seremís involucrados o hay 15 personas involucradas en los equipos y que sea en todas las regiones involucra a todo el Ministerio, por lo tanto, sí existe una responsabilidad política. Sin duda, o sea, qué es lo que hubiese hecho yo si me preguntan a mí como Ministro, lo primero que hago es ir y sacar a todos aquellos que hayan estado involucrados, que no se hayan dado cuenta de todas estas imperfecciones», cerró.