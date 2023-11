Comparte

La diputada Karen Medina (PDG) elogió las recientes acciones llevadas a cabo por las policías en la macrozona sur y destacó la lucha contra el terrorismo en la región, asegurando que “a los terroristas que no le vamos a dar pie de avance”.

Entre los hechos que mencionó está la detención de cinco individuos vinculados a la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), quienes fueron detenidos por la quema de dos camiones en Quilleco. También se refirió a la condena del hijo de Héctor Llaitul y otros temas imputados, y a un allanamiento en Arauco que permitió recuperar armas y granadas.

Frente a esto, la parlamentaria valoró y felicitó a las policías de las provincias de Biobío y Arauco por la captura de los antisociales vinculados a la quema de camiones, “nuestros carabineros llegaron a tiempo y hoy día podemos tener a esas personas tras las rejas”, sostuvo.

“También podemos destacar la condena que se le dio ayer a Llaitul hijo, y a otras personas que fueron autores de actos delictivos de terrorismo en la provincia de Biobío”, mencionó Karen Medina, en relación a la sentencia que recibieron los integrantes de esta banda que hacía atentados en la zona.

En la misma línea, resaltó “lo que ha pasado en Arauco, donde en un control fueron detenidas personas con armas, con granadas, allanados sus domicilios”.

“Esos son actos muy importantes que debemos seguir ejecutando, que debemos seguir trabajando e impulsando estas medidas. Y decirle a los terroristas que no le vamos a dar pie de avance, que la policía, que la acción civil, que las autoridades, estamos todos preocupados por ofrecer a nuestra gente una zona de seguridad, por recuperar la seguridad y por no permitir más actos de terrorismo”, advirtió la diputada PDG.

Finalmente, llamó a “no mezclar una causa justa, demandas justas, no de la ciudadanía mapuche, sino que muchas veces de nuestra gente campesina que vive en el sector rural, que se ve desfavorecida o que sus demandas muchas veces no avanzan. No mezclemos las cosas, el terrorismo lo vamos a combatir y estamos avanzando en este último tiempo con cosas puntuales que significan y que demuestran que hay un compromiso desde nuestra policía, desde nuestra autoridad y en esa línea debemos seguir avanzando fuertemente”, concluyó.