La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, analizó en La Mañana de Agricultura los resultados del plebiscito constitucional, en donde Chile rechazó por segunda vez una propuesta de nueva Constitución.

"El desafío más importante acá es cómo recuperamos la confianza de las personas en el sistema político y cómo a través de eso podemos sintonizar con sus expectativas", señaló.

"Mi impresión es que venimos haciendo lecturas equivocadas de los resultados, desde el año pasado o antes. Eso posiblemente lleva a que las propuestas no sintonizan con las expectativas de las personas", explicó.

"El año pasado no fue un derrota de la izquierda y esta no fue una derrota de la derecha, es algo que va más allá en la expectativa ciudadana. Después de mucho tiempo volvemos a donde estábamos y las personas no ven resueltas sus demandas y necesidades", añadió Hutt.

"Las personas lo que necesitan es ver que el sistema resuelve sus necesidades en forma eficiente, que no hay brechas, que no hay personas con una sensación de privilegio respecto al resto de trabajadores chilenos. Hay una serie de cosas más que también están en este mensaje que la ciudadanía manda", expresó.

"Habiendo trabajado yo en el texto, doy fe de que partió siendo un texto con muchos elementos identitarios, particularmente de Republicanos y también de la izquierda. En el camino se fue suavizando y mitigando, muchos de esos elementos identitarios se rechazaron. Quedó esa marca y había una mayoría de derecha", sostuvo la timonel de Evópoli.

"Aquí hay un mensaje que es más complejo, que no es solamente que fuera de derecha, sería un error si la izquierda lee esto como una derrota de la derecha. Tal como fue un error el año pasado (plebiscito de salida) leer que fue una derrota de la izquierda. Es más complejo y la obligación nuestra es entender este proceso, las razones que llevaron a las personas a votar así", dijo la exministra.

"Me quedó la sensación de que era difícil llegar a acuerdos, porque al haber mayoría de derecha, a la izquierda se le hacía muy difícil ese paso", aseguró

"Me quedó esa duda de si quizá para la izquierda era muy difícil llegar a acuerdos en una Constitución donde había mayoría no solo de derecha, sino del Partido Republicano. No llegamos a acuerdos y las personas esperan ver un comportamiento del sistema político distinto, eso está fuertemente detrás del voto", señaló.