El ministro de Economía, Nicolás Grau, descartó que la reunión privada con el expolítico y actual lobbista Pablo Zalaquett haya transgredido la Ley del Lobby, pese a que esta se desarrolló en la vivienda particular de este último.

En entrevista con "Mesa Central", de Canal 13, el secretario de Estado dijo que a la cita "me invitó Pablo Zalaquett" y que fue una "conversación general con un conjunto de personas de la salmonicultura, para que cada uno pudiera decir sus perspectivas sobre el desarrollo de esa industria. Y lo que yo fui a hacer es transmitir mis perspectivas o más bien las perspectivas del Gobierno".

Consultado por la presencia de un representante de la pesca, Grau respondió que "si yo hubiera sabido que en esta reunión además de la gente de salmonicultura que junto con tener participación en salmonicultura también tenía participación en pesca, yo probablemente hubiera decidido, o no ir, o hubiera pedido que esa persona no asistiera, simplemente porque quería dejar claro que la conversación solo iba a ser de salmonicultura, en la práctica solo fue de eso".

Ley del Lobby

El ministro explicó en la instancia que la Ley del Lobby no exige el registro dependiendo de con quién una autoridad de junta o en qué lugar, sino que depende del contenido. En ese sentido, afirmó que "no todo diálogo es lobby, eso está en la ley, y de manera bien simple la ley de lobby dice que uno tiene que registrar una reunión, que cuando lo que ocurrió en esa reunión es lobby".

Es decir, dijo, "si uno tiene una conversación, como la que yo tuve en términos generales, no para influir una ley en particular o una cosa en específico, sino respecto de nuestra visión de cómo se debe desarrollar la industria, eso la ley de lobby no exige que sea registrado".