El Presidente Gabriel Boric encabeza a esta hora el cónclave oficialista desde Cerro Castillo, en Viña del Mar, instancia en la que junto a la Alianza de Gobierno abordan los desafíos para lograr acuerdos respecto de las prioridades del Ejecutivo, como la reforma previsional, o la crisis de seguridad.

En ese sentido, la ministra Carolina Tohá sostuvo que "como gobierno nos hemos movido y estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos necesarios para acercarnos a los entendimientos. Es muy importante que ese esfuerzo sea de todos los sectores".

"Lo que no podemos es estar en negociaciones perpetuas, en reuniones que no llegan a un desenlace. El momento de estas definiciones está llegando. Como gobierno encontrarán siempre toda la disposición para mantener los puertos abiertos y no renunciar a producir los acuerdos que el país necesita", señaló.

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la proyección del Ejecutivo para este año, haciendo énfasis en la necesidad de "concretar y cumplir con temas pendientes. Para aquello requerimos reforzar la gestión territorial a nivel regional de este gobierno".

"Esta nueva etapa de la Alianza de Gobierno tiene que contribuir a que la realidad de las regiones pueda ser mucho mejor, en reactivación económica, en generación de empleos, en mayor seguridad para los barrios, mejor salud, educación y más viviendas", expresó.

"Esperamos que en este mes de enero, y eso ha sido parte de la conversación con la Alianza de Gobierno, que pongamos foco en sacar la reforma previsional de la Cámara de Diputados, al menos", agregó Vallejo.

"La colaboración de la Alianza es fundamental para lograr esto, pero va a contribuir este espíritu y este llamado a trabajar unidamente por entregarle mejores condiciones de vida a nuestras familias y a nuestros jubilados", añadió.

De esta forma, desde el Ejecutivo esperan "que la oposición pueda cruzar la frontera y salir del atrincheramiento en conjunto para lograr los acuerdos necesarios durante esta semana".