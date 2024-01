Comparte

En medio del debate en el Congreso por la reforma previsional, el diputado por el PDG, Gaspar Rivas, respondió a las críticas de parlamentarios oficialistas y a sus propios compañeros de partido tras anunciar que votará en contra de la idea de legislar.

“Voy a rechazar la idea de legislar porque por conciencia no puedo aprobar una reforma que deja de lado la opinión de la ciudadanía, ya que en ningún momento se le preguntó a los chilenos y chilenas que quería hacer con su 6 % de cotización adicional", explicó.

"Todos los días vemos que a la gente se le pregunta en encuestas y sondeos, y los políticos siempre están muy preocupados de la opinión de las personas, pero cuando llega el momento de consultarle cuál es el destino que quieren para su 6% adicional nadie le pregunta nada. Aquí, a puertas cerradas, a espaldas de la ciudadanía, los políticos negocian en una cocina, cuáles son los porcentajes y destinos de ese 6%”, señaló el diputado Rivas.

"Sobre a la posibilidad que se caiga la idea de legislar y no se pueda volver debatir en al menos un año en la Cámara, no es correcto el chantaje de algunos políticos de Gobierno a aquellos que no estamos de acuerdo", agregó.

"Recordemos que cuando se hablaba de los retiros del 10% muchos sectores dijeron exactamente lo mismo, que iba a perjudicar al cotizante, pero era las personas las que querían su 10%”, sentenció.

Respecto a la postura contraria de sus pares del PDG, Gaspar Rivas manifestó que “mis compañeros de partido en su momento negociaron con el Ejecutivo una indicación de 3% y 3% de la cual yo no participé, porque yo presenté mi propia indicación para que fuera la propia ciudadanía decidiese adonde iba a ir su 6% adicional".

"Ellos tienen el derecho legítimo, si lo desean, de aprobar, pero me parece que lo más democrático sería preguntarle a la gente previamente. Ese ejercicio no se ha hecho nunca en toda la tramitación de esta reforma previsional", cerró.