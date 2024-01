Comparte

Como una “derrota ideológica”, calificaron los jefes de bancada de diputados de Chile Vamos el resultado de la votación de la reforma de pensiones del gobierno de Gabriel Boric. Esto tras aprobarse la idea de legislar, pero rechazándose la distribución del 6% adicional de cotización presentado por el Ejecutivo.

Frank Sauerbaum, parlamentario de RN, apuntó que el gobierno aprobó “solamente el titular de su proyecto. Pero el sistema de reparto, un ente administrador monopólico y el pegar el manotazo al 6% de cotización individual, ha sido derrotado hoy día".

"Y le damos las gracias a todos los diputados que tuvieron el valor de decir al gobierno que no, porque este era un mal proyecto para Chile. Hemos aprobado una norma que nos parecía la más importante, que es el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a 250 mil pesos, que era lo que el gobierno se negó”, sostuvo.

Sobre este punto, llamó a los senadores de Chile Vamos a "actuar en consecuencia y puedan aprobar rápidamente la PGU a $250 mil y rechazar el sistema de reparto que claramente la Cámara de Diputados le ha dicho que no comparte”.

"El gobierno ha sido derrotado ideológicamente porque no tuvo la capacidad de convencer al Congreso. El gobierno se va con esto al Senado con un solo titular y con el proyecto vacío”, aseguró.

El jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, junto con calificar como “pírrica” para el gobierno la votación, agregó que “el corazón y el esqueleto de las reformas fueron rechazados porque el gobierno no fue capaz de convencer a sus propios parlamentarios de que quitarle puntos de cotización a los trabajadores era una buena idea"

"No fue capaz de convencer a sus propios parlamentarios de que los chilenos tenían que cotizar de acá al 2029 adicionalmente sin ver un peso en sus cuentas y sin que nadie los compensara por la pérdida de rentabilidad", aseguró.

"No lograron convencer ni siquiera a sus parlamentarios de que las personas que autofinanciaban su pensión hasta 3 UF no iban a recibir el Seguro Social, de que el Seguro Social no es una buena idea, porque no ayuda a las personas que no cotizaron”, añadió.

"Al Senado va un proyecto vacío, es un cascarón, es un proyecto que no tiene contenido. Y vuelve entonces el gobierno al Senado con un proyecto que no contiene nada, que está sin corazón y que está sin cabeza”, remarcó.

Ramírez enfatizó que Chile Vamos "no se alegra por lo sucedido en la votación, porque habríamos esperado poder aprobar entre todos un proyecto que le hiciera sentido a los chilenos, que aumentara las pensiones de hoy con un aumento en la PGU porque eso es justo".

Francisco Undurraga, jefe de bancada de Evópoli, dijo que "Chile lleva más de 14 años sin solucionar el problema y que la pelota fue trancada por el actual Presidente de la República, los ministros que lo acompañan, que estuvieron en el parlamento en esas oportunidades. Chile Vamos siempre estuvo dispuesto al diálogo, a aportar, la ministra Jara y el ministro Marcel escogieron otro camino".

"Lamentablemente para ellos, afortunadamente para el país, este proyecto no tiene viabilidad política ni social. La inmensa mayoría de la gente quiso que nosotros actuáramos como lo hicimos"; sostuvo.

"No nos arrepentimos de eso, pero sí nos arrepentimos de que no hicimos más esfuerzos por dialogar y hacer entender al gobierno que la receta no era conseguir dos votos que finalmente no los tuvieron, sino que pactar con fuerzas políticas serias para poder construir un mejor país”, declaró.