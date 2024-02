Comparte

La diputada Camila Flores, realizó un llamamiento a no intentar sacar réditos políticos ni electorales con la catástrofe en la Región de Valparaíso.

Esto, tras las diversas críticas que se han desatado tras la designación de Camila Vallejo como ministra de enlace en Valparaíso, mientras que la ministra de defensa, Maya Fernández, continúa realizando labores de coordinación y despliegue en la zona siniestrada, a pesar de los diversos cuestionamientos a su desempeño durante la emergencia.

Bajo esa línea, la diputada por la región de Valparaíso, Camila Flores, apuntó a que “el nombramiento de algunas ministras en la zona de la catástrofe, al parecer tendría más bien relación con que se están perfilando como candidatas para parlamentarias”.

“Particularmente candidatas a senadoras, como es el caso de Maya Fernández, parece ser esa la real intención más que estén haciendo un trabajo para ayudar a las víctimas”, acusó la congresista.

“Hemos conocido que no maneja cifras, que no entiende ni conoce el contexto de la realidad que está viviendo la región de Valparaíso, probablemente porque no la conoce. Y como no es de acá y no conoce la realidad, difícilmente va a entender el drama que se vive”, agregó la parlamentaria.

Los planteamientos de la diputada Camila Flores

En la misma línea, Flores fue enfática al señalar que “voy a ser especialmente rigurosa a la hora de fiscalizar”.

“Ya sea a las autoridades regionales, ministeriales y alcaldes que no se estén aprovechando de esta tremenda tragedia para sacar una ganancia electoral en miras a las elecciones que tendremos próximamente en el país”.

Sobre el rol de Fernández, la congresista argumentó que “más bien su nombramiento se utilizó desde el punto de vista electoral”.

“Realmente no se le está sacando un provecho de ayuda y colaboración para los afectados, que es lo que debiera hacerse por parte del gobierno, estar a merced de los vecinos que lo necesitan y no tratar de sacar réditos políticos al respecto”, cerró.