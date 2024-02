Comparte

Diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores, Catalina Del Real y Stephan Schubert, se refirieron a la designación de Carola Muñoz como embajadora en Ecuador.

Esto luego que el Presidente Gabriel Boric anunció este jueves a los nuevos embajadores de Chile en Ecuador, Croacia, Grecia y Guyana.

En este contexto, causó sorpresa entre las autoridades la designación de Muñoz como la nueva embajadora del país sudamericano, quien anteriormente abandonó su cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores tras la filtración de un polémico audio en relación con la discusión de la Plataforma continental con Argentina.

Carola Muñoz, nueva embajadora de Ecuador

Las reacciones del mundo político ante la designación de la nueva embajadora de Ecuador

En consideración de estos antecedentes, los diputados de la Comisión de RR.EE, criticaron la designación, apuntando a que se trataría de un nuevo “premio de consuelo”, y lamentaron la rotación de cargos al interior del Gobierno.

“Definitivamente, el Presidente Gabriel Boric tiene un serio problema en nombrar personas para que representen a nuestro país en el exterior”, dijo Schubert.

“Acaba de nombrar a la periodista Muñoz como embajadora en Ecuador”, continuó la autoridad legislativa.

“En circunstancias que ella era la jefa de gabinete de la ex canciller y que fue sacada de ese cargo en el bochornoso episodio de la filtración que ocurrió de una conversación desde Cancillería a la prensa”, agregó.

En la misma línea, el parlamentario, criticó que “no obstante de aquello, no obstante la filtración, no obstante lo que ocurrió, el Presidente le entrega como premio el ser representante de Chile en Ecuador. Aquí hay un problema de elencos. Aparentemente, el Presidente no cuenta con mejores personas y ya no sabe a quién más poner en embajadas tan relevantes”.

Por su lado, la diputada Del Real manifestó que “en una especie de premio de consuelo, el Presidente designa como embajadora en Ecuador a la ex jefa de gabinete de la exministra Urrejola, Carola Muñoz”, expresó.

“Creo que personas que no tienen un buen desempeño, no deben elegirse para representar a nuestro país en el extranjero, sobre todo considerando la delicada situación que enfrenta Ecuador por la ola de violencia”.

“Al parecer es una práctica común del Presidente ir rotando los cargos, en vez de buscar personas realmente idóneas para desempeñarlo”, cerró la congresista de la Bancada Republicana.