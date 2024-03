Comparte

Los diputados de la bancada UDI Felipe Donoso y Natalia Romero advirtieron que cada vez se vuelve más “inviable” que un representante del Partido Comunista (PC) pueda asumir la presidencia de la Cámara Baja. Esto, a raíz de los supuestos vínculos que dicha colectividad mantiene con el régimen dictatorial venezolano.

El alegato de la UDI se enmarca en el pacto administrativo que suscribió el oficialismo con otros partidos de centroizquierda, que establece que le correspondería al PC asumir la presidencia de la Corporación a contar de marzo.

“Es absolutamente evidente que el silencio y la tibia reacción que tuvo el oficialismo respecto al secuestro del exmilitar Ronald Ojeda se debe a la complicidad que muchos de ellos, sobre todo el Partido Comunista y el Frente Amplio, aún mantienen vínculo con la dictadura venezolana. Han sido defensores históricos de un régimen que ha vulnerado los derechos de millones de sus compatriotas, y este grave hecho que ha ocurrido en nuestro país sólo vino a confirmar estos vínculos”, señalaron los diputados de la UDI.

Por lo mismo, junto con reiterar lo “inviable” que sería la elección en los términos que lo establece el pacto administrativo, Donoso y Romero llamaron a los partidos de centroizquierda -en especial los que no forman parte del oficialismo- a “revaluar” su apoyo a la candidatura que presente el PC, independiente del nombre que sea, al menos hasta que no se esclarezca lo ocurrido con el ex militar.