Comparte

En conversación con Javier Parra en el programa Protagonistas de Agricultura TV, Carolina Rodríguez, confesó duros episodios que vivió al enfrentar el tumor cervical que casi la deja tetrapléjica.

En noviembre de 2019, a Krespita le encontraron el quiste que amenazó con cambiarle la vida para siempre. “El diagnóstico era tetraplejia y si me operaban también existía la posibilidad de quedar así o con un daño neurológico porque tenía un 80% comprometido de la médula. Gracias a Dios la cirugía fue un éxito, salí caminando pero quedé con varias secuelas: perdí fuerza, movilidad, no podía tomar un vaso, dependía del apoyo de mi mamá”, expresó la primera chilena campeona mundial de boxeo.

La deportista nacional, si bien logró salir adelante, tuvo que superar momentos personales muy complejos. “Tres o cuatro veces me fui a llorar a pique. Le dije a Fernando (amigo) ‘si me pasa algo cuida a mi hija’. Lo mío era arrancarme sola en auto al Cajón del Maipo, ahí lloraba a mares y le pedía a Dios que no me dejara así y que me llevara para arriba. Se lo pedí unas cuatro veces”, recordó la boxeadora.

En la conversación con Protagonistas, Krespita, al ser consultada si estaba de acuerdo con la eutanisa dijo, “ahora que viví esta situación sí. Es difícil opinar sobre los otros pero también yo decía en mi caso que sí soy partidaria porque uno es el que está ahí. A veces tenemos a nuestros seres queridos aferrados a un ventilador, pero si están conscientes no debe ser muy grato. Después que me tocó vivir esto, más lo creo”, indicó la deportista.

Por otra parte, Carolina también se refirió a sus ganas de volver a competir y la razón. “Estaba a punto de competir, estaba volviendo y no cerré el ciclo. Necesito volver a subirme a un ring y decirme que quiero volver a pelear una vez más. Todavía no hay nada que me genere la adrenalina que se siente en ese momento, creo que por eso lo quiero volver a sentir para ahí decidir y yo cerrar el ciclo”, sentenció la ex campeona del mundo de la IBF.

Revisa el capítulo completo aquí: