Comparte

Este martes la senadora Ximena Rincón se refirió en La Mañana de Agricultura al requerimiento presentado por parte de parlamentarios de Chile Vamos y Demócratas ante el Tribunal Constitucional para impugnar siete de los 13 indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric.

"Yo señalé que la única vía para solucionar este tema era la jurisdiccional, obviamente debía ser abordado en una sede distinta a la del Ejecutivo. Cuando miras el panorama de las instituciones que lo podían resolver, eran dos, la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional", señaló.

"Por eso hicimos esta presentación de inconstitucionalidad del decreto supremo del Ministerio de Justicia y DDHH, y el decreto del indulto de ciertas personas. Para nosotros hay tres puntos que son fundamentales, hay una vulneración al respeto a la ley por cualquier persona o autoridad al no fundar el decreto supremo", aseguró.

"Con ello no se cumple un requisito que señala la ley 18.050 que debe ser fundado, se vulnera el Artículo 6 y 7 de la Constitución política de la República, el principio de juridicidad. En el decreto no se hace un análisis de procedencia del indulto y la propia Vocera de Gobierno señaló que el Presidente no había tenido todos los antecedentes y por eso malamente podría estar fundado", remarcó Rincón.

En la misma línea, la senadora sostuvo que "el segundo principio es la vulneración a la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, el tercero es el de desviación de poder, al conceder este indulto que está vinculado al no respetar la ley".

"Cuándo uno mira las declaraciones del Presidente, se evidencia que las motivaciones son políticas, internas o subjetivas para actuar de esa manera. Al final lo que hay aquí es una amnistía encubierta, o un indulto general que solo puede ser concedido por ley", sentenció.

"No es que estemos cuestionando la facultad del Presidente, estamos cuestionando que se haga transgrediendo la ley, las normas constitucionales. Cuando un país no respeta sus reglas corre serios riesgos desde el punto de vista institucional, ese es el problema", sostuvo la legisladora.