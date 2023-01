Comparte

Como "Lista del indulto" bautizó Guido Girardi (PPD) la lista de Apruebo Dignidad, argumentando que que con el Socialismo Democrático deben ir en dos opciones y no en una conjunta para las elecciones constituyentes.

Esta visión no la comparte la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, quien dijo que "la discusión más que se si es una o dos listas, la discusión tiene que estar para qué es esta elección y cómo presentamos una mejor posición común desde el mundo de la centroizquierda".

"Nosotros vamos a presentar una visión para presentarle a la Constitución del progresismo entero y por eso como PS hemos dicho que vayamos en una lista desde la DC hasta el PC", señaló en entrevista con "La Mañana de Agricultura".

En ese mismo sentido dijo que "ese ancho abanico de fuerzas políticas que fuimos gobierno en el gobierno de la Presidenta Bachelet, de la Nueva Mayoría, tenemos una experiencia de haber trabajo juntos, de poder habernos puesto de acuerdo en lo esencial, porque una Constitución va a lo esencial, no es un programa de gobierno".

"Hay que entender que aquí no estamos midiéndonos como partidos políticos, si en vez de salir un constituyente, un consejero o consejera constitucional, socialista o saliera uno del PPD ó saliera uno de RD, la verdad es que a mí no me va a parecer mal. Cuando son listas comunes, uno trabaja para la lista y claro que vamos a tener diferentes posiciones, pero también quien resulte electo va ser en nombre de una lista que va a tener ciertos principios comunes", sentenció.