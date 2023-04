Comparte

El presidente del Barcelona Joan Laporta volvió a referirse sobre el "Caso Negreira". Esta vez lo hizo ante los medios de comunicación y acompañado de toda su junta directiva, donde, entre otras cosas, aseguró que el club no ha pagado a nadie para obtener ventajas deportivas. Además, lamentó que se les juzgue antes de celebrarse el juicio.

En la ponencia, Laporta comenzó contando que "el barcelonismo está sufriendo desde hace dos meses una campaña de desprestigio que no tiene nada que ver con la realidad. En nuestra historia somos un modelo de deporte. Ganamos gracias al esfuerzo y al talento. Cuando lo hacemos, lo celebramos juntos, Y cuando perdemos, no buscamos excusas. Nos gusta ganar. Y nos gusta ganar jugando bien, sin ayudas arbitrales".

"Tenemos detractores, a veces por envidia, que ahora vuelven. Ninguna campaña de desprestigio conseguirá que el Barça sea un modelo en el fútbol mundial y que sea querido en todo el mundo", agregó.

Además, aseguró que "ahora que tengo más información, puedo afirmar que el FC Barcelona no ha realizado nunca ninguna actuación que tenga como finalidad o intención adulterar la competición para tener una ventaja deportiva. La agencia tributaria no ha podido demostrar que los pagos realizados hayan podido afectar a algún resultado. Y no lo han podido demostrar porque no era posible".

Por otro lado, aseguró que todas las transferencias están documentadas y que "no ha habido ánimo de ocultar nada". Asimismo, aseguró que por el "Caso Negreira" el mismo Barça pudo ser una víctima de toda esta situación.

"El club sería la víctima si se diera el caso de que algunas personas físicas o entidad privada hubiesen tenido algún interés en sacar un provecho. El Barça sería persona perjudicada", declaró el máximo mandatario azulgrana.

Finalmente, y antes de detallar los informes de la investigación interna, Laporta explicó que "bajo mi presidencia, el FC Barcelona ha reforzado el área de Compliance dotándola de más recursos técnicos y humanos para que puedan llevar a cabo sus funciones, como detectar actuaciones sospechosas. Por el ‘Caso Negreira’ pedimos la investigación interna que Compliance encargó a una empresa externa y estas son las conclusiones del informe preliminar".