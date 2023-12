Comparte

Recientemente, en el programa Zona de Estrellas revelaron que la diputada Maite Orsini habría tenido un amorío con un reconocido chico reality.

Todo esto, cuando Carla Ballero estaba en el estudio y estaban hablando sobre la relación de Daniela Aránguiz con Jorge “Mago” Valdivia y su actual vínculo con la parlamentaria.

“Perdonen que los interrumpa, chiquillos. Pero mirándolo súper de afuera, en el fondo esta relación del Mago, él como que va confirmando detrás de la Daniela”, comenzó diciendo Ballero.

Tras ello, explicó “como si la Daniela va bien, él va bien. Si le va mal, a él le va mal. Porque a mí me parece que la historia de la Daniela, muy hablando desde la mujer, me parece que la historia de la Daniela Aránguiz con el Mago es muy, demasiado fuerte. Como que ellos de verdad tienen una unión, no sé si positiva o negativa, finalmente el amor uno no puede ponerle como una nota, pero una relación compleja, y de muchos años y tienen hijos”.

Con mi hermano...

En la misma línea, se refirió a Maite y dejó un romance con Álvaro Ballero al descubierto “a mí me parece que la Maite es más bien volátil. A ver, la conozco poco, ella salió en algún momento con mi hermano, pero me parece que es una chica que habla de su libertad también, siempre, que ella también elegiría su libertad o en vez de seguir, no me parece estar amarrada por tener hijos, pero ella hace esa distinción. Y es una chica que está en la política, también, que tiene su opinión. No es una cabra que le vayan a pasar por encima”.

Frente a ello, Adriana Barrientos reaccionó rápidamente y comentó lo siguiente: “¡La tremenda cuña que da Carla Ballero! ¡Quedé peinada! ¿Cuándo fue eso?”.

“Put... madre. Mi hermano está casado mucho tiempo y todo, ustedes saben, y aparte que son tonterías. Si uno hablara de su historial, imagínate”, cerró Ballero.