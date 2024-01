Comparte

En medio de la tormenta de acusaciones y reclamos, Sebastián Ramírez, exconcursante de Gran Hermano, no se quedó callado y respondió con un toque de ironía a las acusaciones de Fran Maira y Jorge Aldoney.

¿El motivo? Fran lanzó fuertes críticas a Ramírez, asegurando que le debía un millón de pesos provenientes de una actividad ganada durante el reality y pactada para ser compartida entre los participantes.

Jorge Aldoney no tardó en sumarse a la polémica, respaldando los reclamos de Fran y destacando que el acuerdo preexistente justificaba las quejas.

"No es que él haya tenido el acto de generosidad más grande del mundo, no, en lo absoluto. Ese era un acuerdo de antes, por eso Fran se quejaba tanto", afirmó el Míster Chile.

¿Qué dijo Sebastián Ramírez?

Ante estas declaraciones, Sebastián Ramírez no guardó silencio y, con un tono sarcástico, compartió un video en sus redes sociales explicando su versión.

"Cabros, no saben lo que me pasó, iba caminando, le iba a transferir las lucas a los cabros y me asaltaron", relató "Tatán".

Con una mezcla de humor y desafío, Ramírez le pidió a Fran que lo entendiera y le diera un poco más de tiempo.

"Sé que estai necesitá… pero por fa aguántame un pichintún, estos desgraciados hue…", expresó. Concluyendo su mensaje con un toque de misterio, agregó: "Todo se devuelve en la vida", cerró.