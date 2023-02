Comparte

Nuestro país, en relación al resto de sudamérica, tiene un alto porcentaje de paridad de género en las empresas, esto ligado a varias manifestaciones y cambios socioculturales a lo largo del tiempo. Sin embargo, esta paridad no es equitativa si de profundidad se trata.

“Las cifras muestran que varias empresas a nivel nacional están trabajando para alcanzar la paridad de género e incluso muchas lo han logrado, pero cuando se hace doble click en áreas específicas como el Data Science, caen considerablemente. Actualmente el 15% de los data scientists son mujeres, por lo que queda un gran camino que recorrer”, señala Carla Ríos, CEO X-Academy.

Y eso se refleja en la base del problema, según la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Tecnología, solo el 35% de estudiantes matriculados en carreras afines son mujeres. Además, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, menciona que las mujeres tituladas de Ciencias en Chile no superan el 20%, cifra que no se traduce en intereses, capacidades o rendimiento, si no que estereotipos que dejan a muchas mujeres fuera de estas carreras.

Para la experta en educación tecnológica enfocada en mujeres, Carla Ríos, los algoritmos que se desarrollan en equipos de áreas como Data Sciencia e Inteligencia Artificial son susceptibles al sesgo, “por lo que es necesario equipos diversos para detectar, mitigar y corregir posibles decisiones, por lo que impulsar la presencia de mujeres tendría un alto impacto en los resultados de la empresa”, enfatiza.

Es importante destacar que la igualdad de género en las empresas es fundamental para el éxito tanto económico como reputacional de las mismas. Al tener una diversidad de perspectivas y talentos, las empresas pueden mejorar la calidad y eficacia de sus decisiones y acciones.