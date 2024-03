Comparte

“Mujeres Bacanes”: Un espacio en KidZania para empoderar a las niñas y desafiar las normas

El parque KidZania este año tiene una misión. Buscará convertirse en la capital de la inspiración infantil, poniendo grandes esfuerzos este 2024 en reforzar sus iniciativas para la educación temprana de miles de niños.

La primera actividad del año fue “Mujeres Bacanes”: una invitación para que niños y niñas conocieran a líderes en distintos campos, que históricamente han estado marcados por las barreras de género.

Los menores pudieron interactuar con todas las invitadas en las instalaciones del parque. Mecánicas, Bomberas, Ingenieras del mundo eléctrico, pilotos de avión y carpinteras, fueron parte de la iniciativa y activamente contaron su experiencia de liderazgo y lucha por la equidad.

Fueron 12 las profesionales que compartieron su experiencia rompiendo estereotipos de género en su campo laboral.

“Algunos de los niños no sabían que las mujeres pueden ser pilotos. La aviación no es muy cercana a todas las personas, así que feliz de poder compartir con ellos la evolución de la industria. Es una profesión en la que todos se pueden desarrollar, y en que ser mujer no es una limitación, sólo deben atreverse a hacerlo”, contó Carmen Gloria López, piloto de JetSMART y una de las invitadas de la jornada.

“Lo más fuerte fue derribar mis prejuicios”

Durante toda una jornada, el parque se llenó de historias llamativas. Por ejemplo, la de Cristina Catalán, fundadora de AMC Performance Garage, una empresa que nació luego de que renunciara a su carrera administrativa para perseguir su interés por la mecánica automotriz.

“Pasé por un proceso de sacarme el traje, el tacón, de verme distinta y sentirme distinta. Lo más fuerte fue derribar mis prejuicios. Hoy en día me siento contenta. Le podría decir a todas las mujeres que se quieren dedicar a la mecánica automotriz, que se atrevan, que no les tengan miedo a sus sueños”, destacó la experta.

A través de los distintos escenarios de KidZania, las líderes motivaron a los niños y niñas a participar en juegos de rol. Esta actividad estimula el aprendizaje infantil a través de la experiencia y los incentiva a desarrollar su interés por la profesión de su preferencia.

Así KidZania conmemoró el Día de la Mujer, impulsando la imaginación de las próximas generaciones de trabajadores para creer en un mundo laboral con igualdad de oportunidades, libre de discriminación por género.

“Yo trabajo en la radio, y como todo medio de comunicación, implica tener el poder de transmitir un mensaje a miles de personas. En fechas, como el día de la mujer, es muy importante dar señales y transmitir un mensaje de igualdad. Las niñas, adolescentes y las mujeres podemos hacer de todo”, concluyó Catalina Muñoz, conductora radial en FMDos, quien también participó de la jornada.

Impulsando las futuras generaciones

El parque de Edu-Entretención infantil de KidZania, que desde su inicio ha promovido valores a miles de niños; hoy busca también ser un actor relevante en la educación escolar complementaria de Chile.

Durante este año, se espera que la ciudad infantil reciba a más de 300 mil visitantes, parte de ellos podrá experimentar el recinto a través de sus programas educacionales probono.

Iniciativas como Mujeres Bacanes se seguirán repitiendo, invitando mensualmente a la ciudad a distintas figuras nacionales. Todo con miras a inspirar a los niños que se transformarán en el futuro de nuestro país.