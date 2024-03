WhatsApp introdujo un cambio en el servicio de mensajería para permitir a los usuarios fijar hasta tres mensajes en las conversaciones, en lugar de solo uno, como hasta ahora.

Fijar mensajes es una forma de destacar o recordar publicaciones dentro de las conversaciones, ya se mantengan con un solo contacto o con un grupo. Aparecen fijados en la parte superior.

Hasta ahora solo era posible fijar un único mensaje en la conversación, pero desde este jueves este límite se elevó a un máximo de tres, como informó WhatsApp a través de la red social X (antigua Twitter).

“Si te gusta fijar un mensaje, te encantará fijar tres, porque ahora puedes fijar hasta 3 mensajes en tus chats”, escribió.

Las publicaciones seguirán apareciendo destacadas en la parte superior de la conversación.

Agencia Uno – Europa Press.

