Meta introdujo en su aplicación de mensajería WhatsApp la posibilidad de fijar mensajes en un chat, para destacarlos de manera temporal, que empezó a desplegar este martes para todos los usuarios.

Los usuarios tienen ahora la posibilidad de fijar en la parte superior de una conversación, ya sea grupal o con otro contacto, los mensajes que consideren importantes o quiera destacar, para que sea más sencillo localizarlos.

La capacidad de fijar mensajes no se limita a los de texto, sino que es posible destacar de esta forma encuestas, imágenes, emoji, entre otros contenidos, que siguen estando protegidos con la encriptación de extremo a extremo, como señaló la compañía tecnológica en un comunicado.

Los usuarios podrán fijar un mensaje al pulsar de manera prolongada sobre él e incluso seleccionar el tiempo que estará destacado, con las opciones de 24 horas, siete días o 30 días.

En los chats de grupo, los administradores pueden configurar si todos los miembros o sólo los administradores pueden fijar un mensaje.

Agencia Uno - Europa Press.

introducing Pinned Messages 📌 now everyone can stay on top of a chat by keeping the important messages up top 🙌 pic.twitter.com/nDcsgoJyga