Seguramente mientras lees esta nota y si piensas solo en esta semana, podrás decir que recibiste al menos una llamada o mensaje no deseado.

De acuerdo con cifras del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), en lo que va de este año 2024 la plataforma “No Molestar” ha recibido en total 292.345 solicitudes que corresponden a 33.242 personas, quienes exigieron dejar de recibir spam o mensajes no deseados a nivel nacional.

Si bien la Ley del Consumidor permite a las empresas enviar comunicaciones publicitarias o promocionales a las personas consumidoras, existe el derecho a solicitar que dejen de hacerlo. Sin embargo, esto no garantiza cien por ciento que se detengan estas llamadas o mensajes.

Hugo Barriga, Director de la Escuela de Tecnologías Aplicadas de IACC, explica que existen una serie de herramientas para evitar ser molestado de forma constante, una de ellas “es justamente la plataforma No Molestar del Sernac, a través de la cual pueden solicitar que sus números de teléfonos fijos, celulares y también los correos electrónicos sean eliminados de las bases de datos de las empresas, pero lo anterior no es aplicable a llamados de cobranzas para esos casos Sernac tiene la opción de No Me Hostiguen Cobranzas, la que tiene distintos alcances”.

“El No Molestar se puede activar ingresando al sitio del Sernac.cl, con la clave única y realizar el trámite para evitar recibir este tipo de comunicaciones. En caso de que las empresas continúen llamando, puede denunciarlas ante la justicia”, puntualizó.

Otras modalidades

Pero también hay otras modalidades para bloquear las llamadas, el especialista indicó que existen aplicaciones “como True Caller, con la que se puede evitar el spam en teléfonos celulares. Esta app cuenta con una base de datos gigantesca y por eso te muestra el nombre de quien está llamando. Claro que pide permiso para acceder a tu agenda de contactos. Otra app similar es Getcontact”.

“También en los ajustes de teléfonos Android existe la opción de Identificación de llamada y spam, en este caso es recomendable activar todas las opciones porque así podrás saber cuáles son las llamadas no deseadas. En el caso de Huawei también cuentas con esta opción, pero debes dirigirte al botón del menú, seleccionas Filtros y luego Reglas de Filtro”, agregó Barriga detallando parte de las acciones que podemos realizar para evitar ser bombardeado con llamadas o informaciones por parte de las compañías.

De todas formas, es importante saber según recuerda el experto, que “las empresas tienen la obligación de informar a los consumidores las formas para dejar de recibir este tipo de llamadas o mensajes”.