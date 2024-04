Un eclipse solar total recorrerá América del Norte el lunes 8 de abril, un evento que ha generado gran expectación científica y también ciudadana.

El primer lugar de tierra firme en experimentar la etapa de totalidad del eclipse solar, en el que la luna cubre el 100% del disco solar, será Mazatlán en Sinaloa, México, y la totalidad comenzará a las 17:17 UTC (11:07 hora local).

Los eclipses solares ocurren en algún lugar del mundo alrededor de cada año y medio, pero en este caso recorrerá en dirección nordeste zonas densamente pobladas, empezando por el interior de México, el sur y este de Estados Unidos y el sureste de Canadá hasta salir por Terranova a las 19:43 UTC (17:13 hora local).

El tiempo de oscuridad total superará los 4 minutos en algunas localidades.

Solo en Estados Unidos, más de 31 millones de residentes de 15 estados, desde Texas hasta Maine, tendrán un asiento de primera fila para presenciar el momento en que la Luna cubra el brillante disco del Sol, convirtiendo el día en noche por un breve momento. No habrá otro eclipse solar que cruce Estados Unidos hasta el año 2045.

Un eclipse solar ocurre cuando la luna se coloca entre el sol y la Tierra y proyecta una sombra sobre nuestro planeta. Durante un eclipse solar total, en lugares dentro de la trayectoria de la totalidad (la ruta de 185 kilómetros de ancho a través de América del Norte), los observadores podrán ver la luna cubrir el 100% del disco solar.

La NASA aprovechará el evento para lanzar cohetes de sondeo y aviones de gran altitud para realizar investigaciones sobre aspectos del Sol y la Tierra que solo son posibles durante un eclipse.

También emitirá el evento en directo y puedes acceder haciendo clic aquí.

Not in the path of totality for the total solar #eclipse? On April 8, we'll bring totality to you by broadcasting from several locations along its trajectory, including @NASAGlenn—our only center in the eclipse’s path.



How to watch: https://t.co/H2JIZV3JH7 pic.twitter.com/71zcBAlYeZ