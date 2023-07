Comparte

¿No es la mejor sensación estar en casa, con nuestro outfit más cómodo, lista para ver una película? Durante el día se extraña esa comodidad que solamente parece encontrarse en el hogar. Claro, no es posible salir a las calles modelando nuestro pijama, pero, podemos salir con un atuendo absolutamente confortable.

Nuestro armario debería contar con prendas que nos sean agradables tanto en su aspecto como su uso. El estilo y la comodidad se necesitan el uno al otro para crear un outfit ideal. En el día a día, este desafío al que nos enfrentamos no debería ser tan complicado si disponemos de las prendas adecuadas.

Especialmente en estos meses de invierno, nos es indispensable abrigarnos, porque el frío no es cómodo. Para ello se recomienda muchísimo vestir con varias capas de ropa. Esto nos permite adaptarnos a los distintos ambientes y temperaturas a lo largo del día. En este caso, las primeras capas, como las camisetas de mujer, o accesorias como bufandas o guantes, resultan estupendas.

Cuando regresamos a casa y solo queremos quitarnos la ropa, en busca de nuestro pijama, podemos preguntarnos qué es lo que nos está incomodando tanto. ¿Será que mi ropa interior me molesta? ¿Mis pantalones son muy ajustados? ¿Mis zapatos están hiriendo mis pies? Entonces sabremos si nos conviene adquirir nuevos calzones o quizás cambiar la talla de nuestro pantalón. No podemos usar pantuflas, pero de seguro hay calzado cómodo para todos los escenarios, formales como informales. Todos los cambios que adoptemos son para nosotras.

Vestir prendas que nos gustan realmente aumenta nuestra seguridad. Si nos sentimos bien, se nota; se transmite. Lucimos la mejor versión cuando dedicamos tiempo a escoger lo que nos agrada a nosotras, sin preocuparnos demasiado por la atención de los demás. Lucir atractiva no se trata de nada más y nada menos que de potenciar nuestra belleza con actitud, seguridad y expresión personal.

La moda tiene millones de visiones que ofrecer. Siempre podemos acercarnos a este mundo y descubrir cómo se juega con la combinación de colores, materiales o texturas, estampados y demás. Si queremos encontrar el estilo que va mejor con nosotras, no hay que dudar en explorar las posibilidades. Esto también nos orienta a lo que convencionalmente luce bello. Mientras más conocemos, más probable es que encontremos justo lo que queremos usar.

Al fin y al cabo, no tiene sentido vestir prendas y accesorios que no nos acomodan. La gracia de la enorme diversidad de vestuario es que, lo que vayamos a comprar, lo utilicemos. Bajo este pensamiento no solo nos vemos favorecidas nosotras, sino que además estamos contribuyendo a la moda circular. La moda circular es la cual promueve alargar la vida útil de la ropa, para evitar así ser desechadas prontamente y ser fuente de contaminación medioambiental.

Elegir nuestra vestimenta, es importante. Sigamos construyendo nuestro armario ideal, para sentirnos tan nosotras en el hogar, como en las calles de la ciudad.