En una nueva emisión del programa "El Rompecabezas" estuvo invitado el comediante Fabrizio Copano, quien abordó tanto su vida sentimental como laboral.

Sobre el primer ámbito, el humorista contó cómo es su relación con su esposa. "Ya van a ser 3 años de matrimonio, 3 años y medio. Hasta el momento, estamos invictos, en lenguaje futbolístico, hemos pasado las dificultades. El técnico tiene la confianza en nosotros, así que esperamos el Campeonato", sostuvo.

En este sentido, reveló que "mi esposa es de una ciudad que se llama Laredo​ en Tejas, es una ciudad fronteriza que da con el norte de México y, claro, su familia obviamente ya con hijos y todo es parte de la mía, así que ha sido una interesante transición a entender ese mundo tan distinto al nuestro".

Trabajo en Nueva York

En cuanto a su trabajo actual en Nueva York, en Estados Unidos, el comediante reconoció que "yo me dedico al género del stand up comedy, que es aquí donde nació, o sea, esta ciudad es su cuna y claro, me dedico a girar en bares, haciendo shows de stand up comedy y generando un material de comedia en inglés para el público de acá".

Bajo este contexto, comentó que "es raro" desempeñar su labor en Estados Unidos, agregando que "creo que con los años y la tecnología y la globalización, nos hemos ido pareciendo hasta en el sentido del humor, que es algo que por supuesto cuando me vine nunca pensé".

"El idioma es una barrera gigante y luego códigos culturales que se diferencian profundamente y, claro, para mí siempre va a ser mucho más fácil hacer reír a la Quinta Vergara, porque son chilenos, son personas que yo conozco desde que nací, entonces es más fácil conectar, pero el desafío está en este nuevo mundo", complementó.

Rutinas sobre el escenario

En relación a sus rutinas, sostuvo que "a mí me sucede, cuando estoy en el escenario, que no me gusta tener, por ejemplo, hay otros artistas que ocupan la ‘muela’, que es un artefacto electrónico donde te pueden conversar desde afuera del escenario".

"Yo no lo ocupo, porque para mí poder escuchar es fundamental, o sea, yo estoy en vivo, entonces, es como diálogo el que yo tengo con el público, donde yo voy sintiendo sus emociones, si algo les da más risa, hay que crecer por allá; si algo les da menos risa, hay que cambiar de rumbo, es algo que está vivo (…) aquí hay una conversación de uno a uno con el público y yo nunca tuve miedo, porque yo pruebo este show muchas veces y lo que me di cuenta, era que cuando uno nombra a personajes políticos que pueden ser muy polémicos, la gente tiene que expresarse", añadió.

Bromas con el Presidente

En cuanto a las bromas que realizó sobre el Presidente de la República, Gabriel Boric, durante el Festival de Viña del Mar y la reacción que tuvo el Mandatario en un acto público, Copano enfatizó que "creo que la figura de la Presidencia de Chile obviamente que uno la ve… siempre ha estado en la vida de uno, los presidentes son figuras que uno ve siempre muy lejanas (…) entonces, que el Presidente te nombre, que conozca tu trabajo, que te mencione, ya es alucinante".

"Yo se lo cuento a mi hijo, que todavía no entiende muy bien, porque tiene 3 años, pero le digo, ‘cuando lo entiendas, vas a ver lo interesante que es que tú padre sea mencionado en un discurso por el Presidente de la República de su país’".

Cabe recordar que el Jefe de Estado recibió un peluche de Winnie The Pooh durante la ceremonia de promulgación de la ley que promueve la inclusión de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Al respecto, el Presidente Boric expresó: "Miren lo que me regalaron, maldito Fabrizio. Te quiero".

Esto, luego de que el Mandatario fuera mencionado durante la rutina de Copano sobre la Quinta Vergara. "Se ve tan tierno como Presidente, anda en bicicleta. Se ve como el osito de Ambrosito", dijo Fabrizio.

Posteriormente, aseguró que si nuestro país se veía involucrado en una guerra, Chile tendría a "Winnie Pooh" como Presidente. "Imagínate están bombardeando y nosotros mandamos a la frontera a este cariñosito", agregó, desatando risas en el público.