Esta semana comenzó a circular el rumor de que el comediante Sergio Freire y su esposa Maly Jorquiera habrían terminado.

Todo esto, luego de que la actriz subiera a sus redes sociales una llamativa publicación, con quien sería su mejor amiga.

Bajo ese contexto, Freire aprovechó sus redes sociales para aclarar esta situación a través de un video.

“Hola amigos y amigas, ¿cómo está?, espero que bien. Les hago este video para hacer una aclaración, se me hace super raro hacer este tipo de videos, porque no estoy acostumbrado, pero dada las circunstancias y la cantidad de mensajes que me han llegado, voy a hacer una aclaración en primera persona”, comenzó diciendo el humorista.

Tras ello, agregó “andan rumores diciendo que yo terminé con mi pareja, la mamá de mi hijo y les quiero decir que eso es mentira, pero lo que sí es verdad es que mañana voy a estar celebrando 20 años de comedia en el teatro Caupolicán”.

En tanto, Freire utilizó esta polémica para promocionar su próximo show y dejó en claro que su relación con Maly sigue viento en popa “también estará mi señora, de la cual no pienso separarme nunca”.

Cabe mencionar que, las entradas para el espectáculo del comediante están disponibles a través de Punto Ticket.