Este jueves la Municipalidad de Las Condes inauguró la peluquería para mascotas con retiro a domicilio.

Este servicio está disponible para vecinos con Tarjeta Vecino vigente y que tengan a su mascota inscrita en el Registro Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía con residencia en la comuna.

“Sabemos que las mascotas son parte esencial de las familias y siempre queremos darles el mejor servicio a todos nuestros vecinos, incluidos a los de 4 patas. Hoy tenemos más de 42.000 mascotas inscritas en Las Condes y por eso, hemos querido habilitar la peluquería para mascotas con retiro a domicilio», dijo la alcaldesa de la comuna, Daniela Peñaloza.

Funcionamiento

La peluquería tiene 4 cupos diarios y operará de lunes a viernes. Los valores a pagar por los vecinos dependen del tipo de mascota, peso y servicio, los cuales pueden ir desde los $8.900 hasta $33.300. En tanto, la municipalidad financia el traslado y parte del trabajo de peluquería.

No obstante, no todos podrán optar a este servicio, ya que la peluquería no admitirá a hembras preñadas, amamantando, en celo o postradas por temas de salud. Además, el lugar admite todo tipo de perros para el baño, pero en los casos de peluquería se analizará cada mascota pues en muchos casos es recomendable no cortar el pelo.

Para la atención de gatos se pedirá autorización de un veterinario. No se admitirán especies diferentes a perros o gatos.