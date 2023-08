Comparte

El reality Gran Hermano de Chilevisión provocó una ola de denuncias al Consejo Nacional de Televisión tras la discusión entre Lucas Crespo y Jennifer. Pero, ¿cómo denunciar al CNTV?

El episodio ocurrió luego de que el tiktoker se molestó con la oriunda de Chiloé, catalogándola de ‘falsa’, mientras que Pincoya señaló que «ni siquiera tenía pantalones«, respecto a su relación con Fran Maira, situación que encendió al joven.

En una discusión que rápidamente subió de nivel, Lucas catalogó a Pincoya como «un guarén, un animal que nadie quiere en la casa, que destruye el hogar (…) Un guarén de circo, le gusta la cámara, fingir, manipular».

Por último, y como si no fuera poco, la amenazó: «Te voy a hue*** cada vez que hables, toda la semana, no vai a hablar nunca más fuerte (…) No sabí hilar más de dos palabras«.

El hecho generó múltiples denuncias al CNTV por las amenazas y el trato de Lucas.

¿Cómo realizar las denuncias?

El show del canal nacional fue el programa más denunciado en el mes de Julio, lo de ayer se sumó a las masivas denuncias por maltrato animal, a la mascota de la Casa Estudio, Bigotes, y por el acoso a Constanza Capelli.

Para denunciar debes entrar a la página web del Consejo Nacional de Televisión, debes ingresar a su página web, y llenar el formulario que pide la institución.

En este formulario (que puedes llenar con tu Clave Única), tienes que completar la información correspondiente al programa que deseas denunciar: Nombre del canal que emite el programa, día y hora.

Asimismo, debes identificar los contenidos que vulneran la normativa de televisión y los motivos de la denuncia.

Además, deberás presentar unos antecedentes personales para que te contacten.