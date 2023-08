Para nadie es un secreto que los petrodólares están cambiando el mundo del fútbol. A la oleada de estrellas que han llegado a la Liga Saudí, se sumó el astro brasilero Neymar Jr.

El brasileño jugará en el conjunto del Al-Hilal donde tendrá un especial y millonario contrato que incluye su participación en redes sociales.

Según información del periodista Pablo Giralt, el ex Santos tendrá un avión privado a su disposición y una mansión con personal incluido.

Por si eso fuera poco, el club le pagará 80 mil euros por cada victoria y 500 mil euros por cada vez que el 10 de los pentacampeones del mundo mencione a Liga Saudí en sus redes sociales.

Neymar será rival directo de otro crack del fútbol como lo es Cristiano Ronaldo, quien arribó al medio oriente en la temporada anterior, generando revuelo en el mundo del balompié.

