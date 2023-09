Comparte

¡Atención fanáticos! Quedan solo horas para que Bruno Mars pise territorio nacional y se presente en el país con su Tour 2023.

El cantante se presentará el próximo miércoles 6 de septiembre en el Estadio Monumental David Arellano.

El intérprete de «Just The Way You Are», «Talking To The Moon» y 24K Magic» llegará con sus principales éxitos hasta el recinto ubicado en Macul, región Metropolitana.

Cabe destacar que Mars alcanza miles de millones de reproducciones en Spotify de sus principales álbumes, que lo han llevado a lo más alto de la escena internacional.

De hecho, la última vez que el compositor pisó Chile fue hace seis años, por lo que sus fans esperan ansiosos el retorno del referente.

Bruno Mars: Entradas disponibles

Así, aún quedan entradas disponibles para su show inédito en el país a través de sistemas TicketMaster.

Las localidades van desde PIT ($419.400) hasta Magallanes ($53.590).

Pit: $419.400

$419.400 Rapa Nui: $332.025

$332.025 Cancha Frontal: $203.875

$203.875 Océano: $145.625

$145.625 Cordillera: $128.150

$128.150 Cancha General: $93.200

$93.200 Magallanes: $53.590

$53.590 Movilidad Reducida: $53.590

$53.590 Acompañante M.R: $53.590

Sin embargo, de dichas ubicaciones, solo están disponibles para venta general Cancha Frontal y PIT.